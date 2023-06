Na liberecké poměry je nás docela dost, pochvaloval si Kozel. Zůstane Tupta?

Obránce Chaluš již za Liberec hrál, vloni v únoru však přestoupil do Malmö, kde se neprosadil, stejně tak i letos na jaře na hostování v nizozemském Groningenu. „Matěj s námi začal trénovat. Máme zájem o jeho příchod a věřím, že je to na dobré cestě. Takového lídra, který na hřišti velí a mluví, po odchodu Thea potřebujeme," přiznal liberecký kouč Luboš Kozel

„Věřím, že opce se uplatnily, aby tu byli a pro Slovan ještě něco odvedli. Jsem za to rád, oba ukázali, že týmu mají co dát. Ale pokud na ně samozřejmě přijde nějaká nabídka, řešit se to bude a je to otázka jednání," pověděl Kozel. Momentálně je Tupta se slovenskou reprezentací, chyběli i zahraniční hráči, kteří kvůli cestování mají delší dovolenou. „Kompletní bychom měli být v pondělí," řekl kouč Liberce.