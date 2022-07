Nadávky od fanoušků Slavie ho vyhecovaly. Bavilo mě to, culil se Vlkanova. Kabině slíbil odměnu

Jeho příběh už je známý, stěžejní muž Východočechů celé léto řešil, jestli zůstane, nebo se vydá jinam. „Řešil jsem to hodně. Ať jsem přišel kamkoliv, každý se ptal. Je to součást fotbalu, už jsem si zvyknul. Ani mi to nevadilo, ale každý se ptá na to stejné, pořád vysvětlujete to samé. Ale je to za námi. Uvidíme, co bude. Sám nevím," vykládal Vlkanova.

Slavia o šikovného záložníka projevila zájem, dokonce ho na jaře pozvala do Edenu na svůj zápas, jenže jednání mezi kluby k dohodě nevedla. „Ze začátku jsem tomu věřil, my nějak domluvení byli, ale oni se pak s Hradcem nedohodli. Tohle už není na mně, nemůžu říct nebo posoudit, jestli se měl někdo zachovat jinak," ohlížel se Vlkanova.

Každopádně jeho vztah s fanoušky Slavie se vyvinul do nezvyklé roviny. Příznivci červenobílých na něj na mladoboleslavském stadionu, kde Hradec i v této sezoně bude hrát domácí zápasy, pokřikovali. Z tribun se ozvaly směrem k hradeckému kapitánovi hanlivé výrazy, pak i popěvek, že ho nikdo nechce.

Vlkanova si z toho nic nedělal. „Bavilo mě to, ještě víc mě to do zápasu vtáhlo. Přitom tihle fanoušci chtěli, abych tam šel. Tímhle mě ještě víc vyhecovali. Ale chápu to. Jejich tým prohrával, hecují to, byly tam tvrdé souboje, tak to má být. Není to mrtvé," culil se subtilní záložník.

Přispěl k dalšímu velkolepému setnutí favorita. „Užil jsem si to. Mám fakt radost, hráli jsme naplno, ubojovali to. Můžeme děkovat i Reichymu (brankář Reichl)," radoval se Vlkanova. „Nepouštěli jsme je do šancí, až v závěru se tam dostávali centry," dodal po snovém vykročení Votroků do sezony. Vysvětlení? „Asi jsme zkušenější, dřív jsme takové zápasy nedotáhli," usoudil.

Foto: Vít Černý, ČTK Fotbalisté Hrace Králové se radují z vítězství nad Slavií.Foto : Vít Černý, ČTK

A hraje i dál o vlastní posun. „Adam je chytrý kluk. Musí jet dál, pokud nechce škodit sám sobě a někam přestoupit. Vždyť kdo by chtěl kyselého hráče? On to ví. Navíc přestupní termín ještě neskončil, pro nás by to bylo samozřejmě citelné oslabení," shrnul situaci kolem lídra týmu hradecký trenér Miroslav Koubek.