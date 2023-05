Naděje na titul mizí. Jediný lék jsou tři výhry, tvrdí Trpišovský. Cítí, že Slavia potřebuje zlepšit souboje

GLOSÁŘ Z RIGY: Hrubec si nejspíš ještě zachytá a Voženílek se šance dočká

Bylo to sice jen o gól a v závěrečných desítkách vteřin bylo nutné nasadit to nejlepší, aby ještě tři body nevyklouzly z českých rukou pryč, i tak se ale po úvodním vystoupení hokejové v Rize dá souhlasit s koučem Jalonenem, že to od druhé třetiny byl od českých borců vcelku kontrolovaný výkon. Ano, nebyla to zásadní prověrka, která by ukázala, jestli se tato parta znovu může dočkat medailové tečky, ale leccos přece jen střet se Slovenskem odhalil. Co přesně?