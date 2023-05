Ogbua podpoříme, ujistil Holeš. Sudí podle Trpišovského pískal dobře

V trenérovi červenobílých Jindřichu Trpišovském tahle situace hodně ležela. „Strašně smutný moment," oddechl si kouč Slavie.

„Prohráli jsme už souboj, který tomu předcházel. Minutu předtím jsme měli dvě situace, dva míče do kapsy, nic jsme z toho nevytěžili. Bavíme se o tom pořád. Do skluzu ve vápně musíte jít ve chvíli, kdy jste stoprocentně přesvědčení o tom, že nebudete faulovat. Navíc se to odehrálo v prostoru, kdy to nic neřešilo. Mrzí mě to za tým. Snažili jsme se vyhrát. Tohle je chyba z naší strany," rozebral klíčový moment Trpišovský.

Sudí Černý neváhal, přezkum u videa trval zhruba dvě minuty. „V tu chvíli jsem doufal, že ji VAR ještě odvolá. Viděl jsem to v té rychlosti matně. Igoh šel podle mě zbytečně do skluzu, ale myslím, že ho úplně netrefil, že přes něj Mabil spíš přepadl. Ale tohle je jen pohled ze hřiště, na videu jsem to ještě neviděl. Z mého pohledu na hřišti byla penalta přísná," podotkl k penaltové situaci Holeš.

Ogbu byl samozřejmě extrémně zklamaný, po zápase k němu na hřišti právě Holeš hned promlouval. „Samozřejmě jsme ho podrželi. Igoh nás drží, třeba předtím tu dával gól na 3:2. Je to super kluk, super fotbalista, má před sebou velkou budoucnost. Takové věci se ve fotbale dějí, nic mu vyčítat nebudeme. Podržíme ho stejně jako Aihama," konstatoval kapitán sešívaných a připomněl i zaváhání Aihama Ousoua z nedávného ligového derby na Letné, kdy si švédský obránce vstřelil vlastní gól v samém závěru a dal na 3:3.

„Pro nás to byl nejhorší možný scénář, dostali jsme tři góly ze standardek. Výkon nebyl na to, abychom prohráli. Bohužel jsme zápas prohráli s kaňkou na konci," povzdechl si Trpišovský.