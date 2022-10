Nakopl nás až neuznaný gól Zlína. Navrch jsme měli mít dříve, tvrdil olomoucký stoper Beneš

Vítězství se nerodilo snadno. Souhlasíte?

V první půli měl soupeř několik příležitostí, které jsme mu vytvořili sami nedůsledností vzadu. Bylo tam asi i lehké podcenění. Naštěstí pro nás po inkasovaném gólu jsme neobdrželi druhý, když jsme Zlín pustili do další obrovské šance. O přestávce jsme si to v kabině vyříkali a pak na hřišti už dominovali.

Zdálo se, že vás nakopl až kvůli ruce neuznaný gól Hlinky, který sudí odvolal až po zásahu VAR a zhlédnutí videa?

Je to tak. Samozřejmě by nás ale měli nakopnout jiné situace. Navrch jsme měli mít mnohem dříve. Naštěstí to ale dopadlo takto a my jme za to rádi.

Jak jste klíčovou situaci utkání viděl?

Měl jsem to přímo před sebou. Bylo to po rohu, který byl zahraný do vápna na Hlinku. ten hlavičkoval, náš hráč, nevím přesně kdo, to zblokoval, míč se vrátil zpátky k Hlinkovi, a od jeho ruky se mu odrazil přímo na nohu. A pak přišla pěkná střela, a gól. Ruka byla evidentní a pomohla mu při zpracování balonu. Hned jsme říkali rozhodčímu, ať to přezkoumá.

Při rozhodující trefě vám parádně z přímého kopu posadil míč na hlavu Ondřej Zmrzlý...

Určitě. Neříkám, že to byl signál. Byl to obyčejný náběh a Zmrzka to trefil parádně do prostoru, kam by měl takový centr jít. Zlín měl díru v zónové obraně, já se toho snažil využít a pak už to bylo jen o mně, abych to trefil do brány.

V probíhající sezoně jste se prosadil už podruhé. Je zpátky kdysi obávaný hlavičkář?

Možná jo, možná ne. Já nevím. Důležité je, že jsme zápas zvládli. Že jsem dal gól já, není vůbec podstatné. Zásadní bylo, že kluci dokázali vytvořit vepředu tlak, ze kterého pak vzešly standardky a my stopeři mohli před bránu chodit.

Trenér Václav Jílek měl výhrady k množství vyložených šancí, do kterých jste soupeře pustili. Kde byl v tomto směru problém?

Je to na větší hodnocení u videa. Snažili jsme se kombinovat, byly jsme roztažení, a když se to nepovedlo, Zlínští, protože byli kompaktní, z toho těžili. Výsledkem byly brejky, kterými se proti nám prezentovali i v minulosti.

Přípravu jste neměl ideální, stejně jako začátek soutěže. Nyní ale hrajete výborně?

Cítím se dobře, trenéři i věří. Snažím se podávat kvalitní výkony. Někdy se to daří, někdy ne. Momentálně si to sedlo a doufám, že to nejen mně vydrží.

Máte za sebou slušnou bodovou šňůru, jste šestí. Ubíráte se už správným směrem?