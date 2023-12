Nastavený jsem pouze na Liberec, říká Červ ke své budoucnosti

Čekáte z tohoto pohledu další hektické období?

Nečekám. O zájmu Plzně jsem četl jen na internetu, více jsem to neřešil. V létě kolem mě bylo rušno dost, ale teď tohle vůbec neřeším, nic opravdu ani nevím. Mám v Liberci smlouvu ještě na dva a půl roku, a to jediné mám v hlavě, takhle jsem nastavený. Co bude, bude. Soustředím se na jaro v Liberci.

Slovan by ve druhé půlce sezony měl po delší době hrát o evropské poháry. Berete tohle jako důvod, proč zůstat?

Určitě, ostatně do Liberce jsem s tímhle i přicházel. Šel jsem do klubu, který každý rok hraje o poháry, jen se to bohužel dva tři roky po sobě nepodařilo. Už minulou sezonu jsem si říkal, že jdeme hrát o poháry. Ještě jsme tady na to asi nikdo neměl. Ovšem věřím, že teď na to tým máme a je jen na nás, jak se k tomu postavíme. Přiznám se, že ještě teď mě žere poslední prohra 0:2 v Pardubicích.

Prohráli jste na závěr podzimu po sedmi zápasech.

Právě, sezonu jsme začali výborně doma s Ostravou, ale postupně přišlo horší období. Zlomem byla prohra 2:5 v Karviné. Po ní jsme si šli sednout a řekli si, že takhle to dál nejde, že tohle je pro všechny úplně blbě. Pro hráče, pro klub, že takhle nemá cenu hrát. Každý jsme si k tomu řekli své, a v posledních zápasech krom Pardubic to taky bylo vidět.

A jak vás štve, že spolu s Českými Budějovicemi jste jediní, kdo ještě nevyhrál venku?

Hodně, i kvůli fanouškům. Na domácí zápasy jich bohužel moc nechodí, ale ven jich jezdí celkem hodně. Bohužel jsme venkovní utkání nikdy nedokázali dotáhnout do vítězného konce. Přemýšleli jsme nad tím, čím to je, jestli se cítíme o tolik líp doma, nebo je to nějakým naším nastavením, ale nějaký společný jmenovatel jsme nenašli. Na tom musíme určitě zamakat. Sice na jaře budeme mít možná venku papírově silnější soupeře, ale možná o to lépe se nám s nimi bude hrát. I minulou sezonu jsme nějaké body se silnými soupeři venku uhráli.

Doma jste na podzim výrazně přehráli silnou Plzeň. Triumf 3:0 jste pečetil vy. Zaregistroval jste pak fotku, jak trefu slavíte u tribuny s fanouškem?

Samozřejmě, ta je krásná. Dokonce jsem si ji chtěl někam dát, i když sociální sítě moc nezvládám. (usměje se) Ale asi tak ještě učiním, protože fotka je fakt parádní. Jsou tam nádherný emoce.

Vybavíte si ten moment zachycený na snímku?

Někdo střílel, byl jsem ve vápně v pohybu směrem k bráně, a vyražený míč jsem zblízka dorážel. Míč nějak prošel brankáři pod rukou. Už jsem byl otočený směrem k tribuně, kde byl nějaký klučina, který křičel. Taky jsem křičel, tak jsem intuitivně běžel k němu a skočil jsem přes zábradlí na něj. Bylo to hezký. Pak tam naskákali další kluci a přiběhla další děcka z tribuny. Hezký zážitek, plný emocí.

Zápasy umíte hodně prožívat, ostatně na podzim jste druhým nejtrestanějším hráčem.

V celé lize? Tak to je hrozný…

Máte sedm žlutých karet, jen jablonecký Hurtado o jednu více.

Za prvních sedm kol jsem měl čtyři žluté karty, což bylo fakt špatný. Ale kolikrát jsem šel do zápasů s tím, že si budu dávat pozor, ale rozhodčí mě za první zákrok, a často ani ne zákrok, spíš za první pitomost dal hned žlutou, aby si mě uklidnil. Mohlo za to i moje nastavení. Byl jsem někdy podrážděnější. Neřekl bych však, že šlo o nějaké zákeřné fauly, spíš jsem třeba zastavoval brejk. Ale určitě se jich snažím nemít tolik. Myslím, že po tom trestu za čtyři žluté to bylo i znát, další kola jsem jich tolik nedostával. Je to blbý, že jich mám tolik, nějaká vizitka to je, ale zase takovou váhu bych tomu nepřikládal.

Myslíte, že už máte mezi rozhodčími takovou pověst?

Nevím, zda pověst, ale asi vědí, že jsem emotivní, když mi někdy před zápasem říkají, ať jsem v klidu, i když jsem v pohodě. Ať nedělám žádný blbosti a nemusí nic řešit. Chápu to, znám se.

Mimochodem jak se chystáte strávit svátky?

Asi budu různě na pendlovačce mezi Libercem, Prahou a přítelkyní. Na Štědrý den budeme asi u přítelkyně, pak pojedeme nejspíš do Prahy za rodiči a budeme pendlovat po babičkách a rodinách. Těším se.

Sledujete-li pohádky, bez jaké si nedovedete Vánoce představit?