Návrat Sora do Ostravy? Rychlost, krásný gól, ale také zbytečné herecké vložky

„Byl rychlý a zlobil nás a vyřešil to dobře. Byl jsem hodně venku, protože jsem chtěl stoperům s jeho rychlostí pomáhat. V tento moment to bylo ale ke škodě. Kdybych stál více v brance, mohl bych třeba lépe reagovat," popisoval Laštůvka, jenž se za umístěnou střelou k levé tyči mohl jen ohlédnout.

Podobně teatrální byl Sorův pád v 68. minutě, kdy byl sice Lischkou vně šestnáctky faulován, za což domácí stoper následně viděl červenou kartu, útočníkovi Slavie to ale došlo zřejmě až později, protože se svalil k pod nohy brankáře Laštůvky až po dvou krocích dovnitř velkého vápna.

A domácí kapitán mu za jeho estrádu řádně vyčinil. „Je rychlý, strašně těžko se brání a já ten zákrok viděl z branky trochu jinak. Nechtěl jsem, aby Lišák dostal červenou samozřejmě," vysvětloval Laštůvka. „Sor došlápl a pak se svalil na zem, nevím," krčil rameny trenér Baníku Tomáš Galásek. „VAR to potvrdil, takže faul ano, i červená asi, ale jinak bych to nekomentoval," dodal.

Herecké umění svého svěřence poté na tiskové konferenci neocenil ani trenér Slavie Jindřich Trpišovský. „Musím souhlasit, že je to trošku teatrální, ale na druhou stranu jsou na něj ty zákroky někdy hodně ostré," řekl.

Dojatý a pyšný Michal Bílek. To, že jsme předčili Slavii a Spartu je pro nás obrovské vyznamenáníVideo : Sport.cz

„I tady na Baníku schytal hned v první minutě zákrok bez míče. Jde to trochu ruku v ruce. Měl by ubrat, ale zároveň by tito kreativní hráči měli být více chráněni. Protože právě na ně chceme na fotbal chodit. Na Baníku byl našim jasně nejnebezpečnějším hráčem. Vlastně jediným, kdo byl ze hry schopný ohrozit branku soupeře," vykládal po remíze 1:1, která zmařila sny sešívaných obhájit titul, Trpišovský.