Návrat vyšel, Traoré trápil Slavii hlavně v soubojích. Trpišovský ho chválil

„Pomohlo mu i to, že zná principy a zákonitosti hry Slavie. Myslím, že zapadl do výborného výkonu celého týmu, protože Plzeň předčila Slavii. V organizaci, bezpečné hře, a to zejména ve druhém poločase,“ zmínil zkušený trenér Vlastimil Palička.

„Ibra potvrdil to, co všichni víme. Umí hrát tyhle velké zápasy, je v tom silný, vyžívá se v tom, ukazoval to tady několik let. Hlavně jeho mentální schopnosti a vyhrané míče by se nám hodily. Pomáhá týmu zkušeností a čtením hry, u prvního gólu rychle rozehrál standardku a rychle otočil hru, čímž vznikla celá ta situace. Je to zkušený hráč,“ vycítil Trpišovský.