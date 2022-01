Nejlepší střelec Sparty, o tom jsem vždycky snil! Pulkrab o trnité cestě k pozici útočníka číslo jedna

Věřím, že alespoň na startu zimní přípravy ano. Trenér Vrba vidí, že můžu hrát, že se mnou mužstvo může fungovat. Na druhou stranu nepodléhám nadšení, protože na Spartě je obrovská konkurence. Mám pořád v hlavě první čtyři měsíce sezony, kolikrát jsem se nedostal ani na lavičku, hrál jsem sporadicky. Jasně, pro útočníka jsou góly vždycky vzpruhou, ale beru současný stav střízlivě. Zažil jsem v kariéře už hodně. Byl jsem nahoře i dole. Jde jen o to, abych pokračoval na jaře v kurzu ze závěru podzimu.

Přiznávám, že když jsem na podzim nedostával příliš šancí, pomalu jsem přestával věřit, že to nakopnu. Příležitosti tolik nepřicházely, podzim se chýlil k závěru. Dostával jsem se na hřiště na deset minut, pak je těžké něco ukázat. Ale u útočníků je nádherné, že i jeden gól všechno zlomí.

Přesně to se stalo ve vašem případě.

Trefil jsem se dvakrát proti Teplicím, krátce poté s Libercem. Začal jsem se cítit skvěle, do zápasů jsem vybíhal úplně jinak, v pohodě. Spoluhráči vás začnou víc hledat, když vidí, že se vám daří. Věděl jsem, že máme kvalitní tým, že dokážu jeho práci zužitkovat.

Gólová potence není nikdy jistá, takže jsem pauzu neřešil. Lhal bych ale, kdybych tvrdil, že mi současná pozice ve Spartě netěší. Mluví za ni čísla, jsem zatím nejlepší střelec Sparty, což zní krásně. O tom jsem vždycky snil. Než jsem se do pozice útočníka číslo jedna na Letné dostal, ušel jsem poměrně dlouhou cestu.

Prošel jste několika hostováními v různých klubech, do Sparty jste se jen vracel na přípravy. Bylo těžké unést to psychicky?

Navíc do vaší kariéry zasahovala zranění.

Vypadl jsem několikrát kvůli nim z rytmu, trenéři ve Spartě se mnou přestali po přípravě počítat. Myslím ale, že na každém hostování jsem byl pro tým platný. Ukazoval jsem, že asi něco umím, říkal jsem si o další šanci ve Spartě. I když jsem teď v létě přišel do pozice třetího, čtvrtého útočníka, i díky zranění konkurentů a taktickým záměrům mi to na konci podzimu vyšlo.

V jednu chvíli naše situace v lize vypadala hůř, ale zvládli jsme některé zlomové zápasy. Například derby se Slavií. Kaňkou jsou prohry s Plzní a na Slovácku, nebo remízy doma s Jabloncem a v Ostravě. Čtyři body navíc by nás posunuly úplně někam jinam. Z Evropské ligy jsme postoupili ze třetího místa ve skupině do Konferenční ligy. Mysleli jsme si ale na druhou příčku, abychom zůstali v Evropské lize. Bylo to o jednom gólu ve druhém utkání na Rangers. Doteď nechápu, jak mi mohl střelu v závěru domácí brankář chytit. Je však důležité, že jsme na evropské scéně zůstali.