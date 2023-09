Nejsme v topu, jako v minulé sezoně, přiznal kouč Klokanů. U Botiče proto jednají o příchodech dvou hráčů

Šance měla spíš na konci utkání, kdy jsme šli do risku. Snažili jsme se naši hru maximálně zofenzivnit, na hřišti byla většina útočně laděných hráčů. Otevírali jsme hru, takže zákonitě si Plzeň vytvořila šance. Ale i my jsme nějaké měli, bohužel jsme nastřelili tyčku.

Jednáme o dvou jménech. Nechci specifikovat, do jakých řad. Uvidíme, jak budeme úspěšní. Do konce přestupního termínu zbývá týden, může se leccos stát.

Měli jsme plán, získat do reprezentační pauzy dvanáct bodů. Máme devět. Nechci říct, že je to skvělý, ale také to není blbý. Minulou sezonu jsme byli v topu, v lepší formě. V současné době na první trojku nemáme.