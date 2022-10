Není čas na paniku, ale tlak cítím, připustil jablonecký Horejš

„Samozřejmě asi ano. V jednu chvíli jsme to už i zažili a pak jsme třikrát po sobě vyhráli. Tlak tady samozřejmě je a uvidí se, co bude. Snažím se od toho oprostit. Věděli jsme, že pohár je průšvih, který bolí, ale snažili jsme se soustředit na to, co můžeme ovlivnit, a to byl tým, aby byl co nejlépe připravený na další zápas. Musíme se znovu zvednout," burcoval jablonecký trenér.