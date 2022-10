Za novou smlouvu dva góly. Hrálo se mi dobře, přiznal střelec Chorý

Poprvé na Střelnici udeřil po dvaceti minutách hry zblízka hlavou. Druhý zásah přidal znovu ze vzduchu v 63. minutě, kdy usměrnil do branky přesně k protilehlé tyči centr Mosquery z levé strany.

Zdá se, že prodloužení kontraktu vás nabudilo. Je to tak?

To si nemyslím, v mé hlavě to roli nehrálo. Snažil jsem se koncentrovat na sebe, svůj výkon a výkon celého mužstva. Ale hrálo se mi dobře. Do zápasu jsme vstoupili aktivně, snažili jsme se soupeře napadat, i když to nebylo vůbec jednoduché. Uklidnila nás určitě první branka. Po druhé jsme už měli zápas pod kontrolou. Třetí branka už byla pojišťovací po nádherné střele Modoua.

Na Střelnici 🏹 po zásazích Chorého a Ndiayeho vítězíme a ze severu vezeme domů tři body ✅ #FKJPLZ pic.twitter.com/zulqfHJLd8 — FC Viktoria Plzeň (@fcviktorkaplzen) October 16, 2022

Pochválíte spoluhráče za přesné nahrávky?

Luďa (Pernica) mi to na zadní tyči při prvním gólu nachystal krásně. Už předtím byly dva rohy a Klímičovi (Kliment) se to dvakrát vyvalilo na zadní tyči. Pak to vyřešil parádně. Dal to na zadní tyči Pernicovi a ten to krásně vrátil před prázdnou branku a já jsem už jen doklepával. Nádherná akce.

Teprve podruhé v kariéře jste dal dva góly za zápas. Toužíte i po hattricku?

Určitě. Už předtím v Olomouci jsem byl v situaci, kdy jsem hattrick mohl dát. Ale jak se říká, nemusí pršet, stačí, když kape. Takže jsem šťastný za dva góly a že si z Jablonce odvážíme tři body. To je pro nás obrovsky důležité.

Obzvláště v náročném programu po zápase s Bayernem Mnichov. Už jste si na přepínání mezi pohárem a ligou zvykli?

Každý hráč vám určitě řekne, že je lepší hrát zápasy než trénovat. Není však samozřejmě jednoduché přepnout po Champions League na ligu, ale jsem rád, že se nám to daří. Věřím, že v tom budeme pokračovat. Ale musíme jít pochopitelně krůček po krůčku, protože ta cesta není vůbec jednoduchá.

Ukazuje se tím velikost týmu?

Určitě je to důležité. Snažíme se nastavit jako tým a ten je velmi silný. Od prvního až po dvacátého pátého hráče. Nevidím tam ani jednoho frajera, který by něco vypustil. Každý je maximálně koncentrovaný na svůj výkon a jsem rád, že se to odráží v zápasech, jak s Bayernem, tak v následujících ligových, jako teď s Jabloncem. Myslím, že tým má velikou vnitřní sílu.

Z šesti tref v aktuální ligové sezoně jste pět dal právě hned po utkáních Ligy mistrů. Dá se říct, že náročný program vám osobně svědčí?

Jo, samozřejmě jsem rád. Moc netrénujeme, není moc času si něco nachystat na tréninkovém hřišti. Všechno vidíme jen na videu a podobně. Snažíme se pro to udělat fakt maximum, každý hráč se potřebuje nastavit na sto procent. Máte na to tři čtyři dny a většinou se nám to daří. Cítím se tedy moc dobře, i když samozřejmě pociťuju únavu, ale snažím si ji nepřipouštět.

Do jaké míry vnímáte sérii 33 zápasů v lize bez porážky?