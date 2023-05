Nepovedená rozlučka s Plzní. Takhle jsem končit nechtěl, mrzí Bílka

Mám rozporuplné pocity, výsledek je špatný. Do zápasu jsme vstoupili zle, po chybě v rozehrávce jsme inkasovali. Těžko jsme se dostávali do kombinace, nebyli jsme důrazní. Bohemka hrála chytře, jednoduše, podržel ji i brankář. Proto je výsledek takový, jaký je.

Prožil jsem tady dva roky, z toho rok a půl byl famózní. Vyhráli jsme ligu, postoupili jsme do Ligy mistrů, vyhráli jsme podzimní část této sezony. Jaro bylo ale úplným opakem, vyžíráme si to do dna. Na angažmá ve Viktorce ale budu vzpomínat v dobrém. Chci poděkovat vedení klubu, že mi dalo šanci, celému realizačnímu týmu, fanouškům, hráčům. Odnesu si z této štace spousty zážitků. Jen mě mrzí, že odcházím v době, kdy se nedaří.