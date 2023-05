Radost i pláč! První zahraniční trenér s titulem v české lize. Zaslouženým, ujišťuje Priske

Fotogalerie +11

Cesta domů do Prahy bude dlouhá, hodně dlouhá... „Hráči tvrdě pracovali a prokázali patřičnou mentalitu. Myslím, že si titul zaslouží," zdůrazňuje Brian Priske.

Kdy jste začal věřit v zisk titulu?

Je to velmi těžká otázka... Dá se říct, že jsme věřili od Vánoc. Sešli jsme se už v prosinci, podepsali dobré hráče, povedla se příprava. Mluvil jsem o tom s Tomáši Rosickým a Sivokem. Říkal jsem jim, že první v tabulce budeme. Zatímco my jsme vyhrávali, Slavia a Plzeň se trápily. Pak přišlo něco jiného, velký nápor na hráče. Když nepronásledujete, je na vás očekávání mnohem větší, protože jste před soupeři. Nevím, kdy přesně to nastalo, ale klíčové asi rozhodně bylo vítězství 3:2 v derby.

Jsem hrdý na všechny, hlásí kapitán Ladislav Krejčí. Něco neuvěřitelného, co jsme tady vybudovali!Video : Sport.cz

Kam titul se Spartou v kariéře zařadíte?

Víte, že nemám rád mluvit o sobě. Vidím hlavně týmový úspěch jiných lidí - Rosického, Sivoka, realizačního týmu, jeho dánské i české části. Samozřejmě i hráčů. Já osobně zažívám velký úspěch. Přišel jsem do nové země, nové ligy. Do klubu, jemuž se dlouho nedařilo, takže jsem šťastný, že jsem toho součástí. Spousta lidí teď bude v klubu hrdá, obětovala se. Budu jmenovat hlavně Rosu, je skvělý chlap a lídr.

Sparťanská jízda začíná. Slavící mistři vyrážejí do Prahy. Jan Kuchta coby ředitel autobusuVideo : Sport.cz

A co výrazná role kapitána Krejčího?

Je to ještě mladý kluk. Skvělý člověk i fotbalista, má v sobě pokoru. Proto bych chtěl zmínit i další - Pavelku, Panáka a Čelůstku. Pomáhali mu s vedením kabiny, tihle tři výrazně. Absolutně skvělý byl Čelůstka, i když dlouho nemohl hrát, v derby nám pomohl i z lavičky. Není to jen o Láďovi, navíc loni chyběl pět měsíců, on taky byl závislý na ostatních. Titul je výsledkem týmové práce.

Povedlo se! Fotbalisté Sparty se dočkali a slaví titul na stadionu SlováckaVideo : Sport.cz

Jaké budou oslavy? Umíte se odvázat?

Docela rád sdílím své emoce. Je to důležité nejen ve fotbale, ale i v životě. Snažím se být většinou v klidu, ale jsem hrdý na to, co jsme dokázali. Mé okolí pozná, co jsme dokázali. Čeká nás dlouhá cesta domů, těším se...

Titul máte. Teď budete řešit ještě lepší herní projev?

Ano, sami na sobě cítíme, že máme vysoké standardy, chceme být ještě lepší. Máme před sebou velké cíle, chceme toho hodně dokázat nejen v českém prostředí, ale i v Evropě. Experti, když o nás mluví, jak hrajeme, často jim záleží, aby byl slyšet jejich názor. Jsou to třeba jen subjektivní hodnocení. Byli jsme přece nejlepší z posledních 30 kol v lize. Mentalita týmu je úžasná, v týdnu kluci pracují výtečně. Myslím, že jsme hráli v sezoně i velmi dobrý fotbal. Až na poslední zápasy - ano, bylo něco blízko, co tým strašně dlouho nedokázal. Pak vám třeba chybí i odvaha, kterou jsme měli v průběhu sezony. Nejvíc se to projevilo asi minule s Bohemkou. Říkal jsem hráčům, jsme lepší, ale nebyli jsme to schopní ukázat. Příští sezonu bychom chtěli být více konzistentní.

Nával fanoušků Sparty na stadionu Slovácka. Dočkají se už dnes oslav titulu?Video : Sport.cz

Rozhodlo, že jste nejlepším týmem venku?