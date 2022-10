Překonal rakovinu a už zase běhá za míčem. Cítil jsem, že to bude dobré a zase budu hrát fotbal, říká baníkovec Šín

Dostat se zpátky do ideální kondice nebude po prodělané chemoterapii nic snadného. „Vím to, říkali mi to i lékaři. Ale já jsem se průběžně testoval. Vždycky po absolvování jednoho cyklu chemoterapie jsem se lehce hýbal, abych sám pro sebe zjistil, jak na tom jsem, jestli tělo funguje a jak. A pokaždé jsem se ujistil, že to jde. To mi dodávalo víru v to, že až to všechno skončí, bude možné zase začít s tréninkem a postupně se do toho dostat," prozradil usměvavý blonďák.