Nespal, nevěděl kudy kam a trpěl psychicky. Potřeboval jsem odpočinek, říká vracející se hvězda

Nijak neskrývá, že úvod podzimu pro něj byl nejtěžším obdobím od přestupu do Slavie. „Nezačal jsem dobře. Zbytečná klička v Teplicích a inkasovaná branka při našem vysokém vítězství nic neřešila. Pak přišel smolný okamžik na hřišti Ferencvárose. Ani nevím, jestli to nazývat chybou. Budu si to pamatovat navždy. Balon mi přeskočil nohu a byl z toho gól. A vše vyvrcholilo v Karviné, kdy jsem těsně před třetí trefou domácích dostal ránu do žeber. Děsně to bolelo, já nemohl zvednout ruce. A záhy přišel centr, pro který jsem si prostě nemohl jít. Bohužel jsme z něj inkasovali," rekapituluje nejkritičtější okamžiky Kolář.