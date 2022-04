Nita září v rumunské reprezentaci, za Spartu však nechytá. Rozhodl jeden zápas, nebo výrok v médiích?

„Myslím, že nedostal ani jeden gól po jeho chybě. Ano, nic v tom utkání nechytil, ale tím, že byl odstaven, se to vlastně celé hodilo na něj," myslí si moderátor fotbalových pořadů na Sport.cz.

Následně dostával prostor Dominik Holec. Slovenský brankář vstupoval jako člen základní sestavy i do jarní části, než jej v polovině března pro utkání s Pardubicemi nahradil Milan Heča, který byl jedničkou i v následujících utkáních.

Florin Nita se za tu dobu do brány nedostal, většinou se dokonce nepodíval ani na lavičku náhradníků. Během jara byl připraven naskoučit jen do dvou střetnutí v lize a jednoho v poháru. Ve Spartě by jeho stávající smlouva měla platit ještě na rok.