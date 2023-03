Nová smlouva FAČR a LFA. Klíčový okamžik pro český fotbal, tvrdí Fousek

Důležitý krok pro obě strany. Ligová fotbalová asociace (LFA) a Fotbalová asociace České republiky (FAČR) uzavřely novou Rámcovou smlouvu, na jejímž základě budou pro další období svěřena práva k řízení profesionálních soutěží LFA. Kontrakt, který společně podepsali předseda LFA Dušan Svoboda a předseda FAČR Petr Fousek, byl uzavřen na dobu 4 let, na období od 1. července 2024 do 30. června 2028. Součástí smlouvy je i oboustranné opční právo s prodloužením účinnosti o další 4 roky, tj. do 30. června 2032.

Záznam: TK předsedy Ligové fotbalové asociace a šéfa fotbalové asociace Video : ČTK

„Podpis smlouvy se dá považovat za klíčový okamžik. Stávající smlouva z roku 2016 zastarala v mnoha ohledech, proto se nastartovalo jednání. Obě strany měly své vyjednávací týmy, ne vždy to bylo jednoduché, ale korektní," poukazuje Petr Fousek, předseda FAČR. Smlouva může být včetně uplatnění opce až osmiletá. „Máme vzájemné vztahy zakotveny smluvně, ne všechny svazy to tak mají. Někde to řeší memorandem. Myslím, že smlouva je po všech směrech vyvážená," dodává Fousek. „Žádné tajemství, že všechno je o penězích. Došli jsme ke správné rovnováze v příslušných parametrech. Navazujeme na starou smlouvu, která ještě platí do konce června 2023," připomíná Dušan Svoboda, šéf LFA. FORTUNA:LIGA Šádek: Na záchranu Plzně jsem si půjčil sto padesát milionů! Jsem blázen, tutovej „LFA bude přispívat FAČR každý rok částkou sedm milionů korun, a k tomu 5% podílem z výnosu LFA z částky nad 250 milionů korun za sezonu. Naopak liga získá podíl 10 % z výsledků reprezentačního A týmu v Lize národů a 15 % z bonusu za postup na EURO a mistrovství světa. To znamená, že z komerčního úspěchu LFA bude profitovat FAČR, a ze sportovního úspěchu seniorské fotbalové reprezentace bude profitovat LFA. V zájmu všech ligových klubů tak bude maximálně vycházet vstříc reprezentačním potřebám," zdůrazňuje Svoboda. Na přetřes přisla i televizní práva na fotbalovou ligu, na která se chystá tendr. Stávající jsou prodána do června příštího roku, o nové rozdělení se čeká boj. A také finanční navýšení. S tím by mohlo souviset i zavedení kalibrované čáry do nejvyšší soutěže. LFA po převzetí profesionálních soutěží zřídila vlastní disciplinární komisi, která má na starosti první a druhou ligu. Komise rozhodčích stejně jako odvolací komise nadále spadají pod FAČR. LFA bude od sezony 2024/25 nově řídit domácí pohár, který dosud organizovala FAČR.