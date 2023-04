Olayinka se vrací po vyloučení. Po nemoci je fit

Návrat sedmadvacetiletého Nigerijce se uskutečnit může, zdravotně by měl být fit. Minulý týden ho skolila viróza, která se proháněla kabinou sešívaných, ale nyní už trénuje. Jeho výstřelek a oslabení v Liberci, který po jeho vyloučení utkání proti Slavii dokázal ještě vyrovnat, už dohru v klubu podle informací Sport.cz například v podobě finančního postihu neměl.

Olayinka bude muset o místo v sestavě zabojovat, byť do zkratu proti Giglimu Ndefemu příkladně pracoval. V zimě na sebe vztáhl pozornost podepsáním smlouvy od července v Crvene zvezdě Bělehrad, v Edenu ho ale neodepsali, naopak trenér Jindřich Trpišovský a celý jeho štáb chtějí Olayinku využívat jako každého jiného hráče. Záleží jen na výkonnosti. Sám Nigerijec se nechal slyšet, že by se chtěl před cestou do Srbska rozloučit doublem.