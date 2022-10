Opět mezi elitou. V Hradci koukají pod sebe, varují před brutálním losem a úprk opor už neřeší

„Byl bych skromný. Na tabulku se dívá hezky, ale pořád nás čeká strašně dlouhá cesta. Cíle si nedáváme, jdeme zápas od zápasu a chceme do konce podzimu posbírat co nejvíce bodů, aby se nám šlo dobře do zimní přípravy a startu druhé poloviny sezony," uvedl Kodeš po sobotním domácím vítězství nad Zbrojovkou Brno 2:1.

Zápas 3. kola @MOL_Cup už je za rohem.⏲ Do Chlumce nad Cidlinou to také není daleko, takže doufáme, že toto pohárové🏆 utkání bude mít skvělou atmosféru.👏 Úvodní výkop je již ve středu v 15:00.😉

Jestli už stihne příští střetnutí v Českých Budějovicích, není jasné. „Možná by to šlo i proti Brnu s nějakým opichem, ale to já neuznávám," zdůraznil kouč, jenž opakovaně odmítá, že by jeho tým hrál nějak surově. Hradec totiž vévodí ligovým statistikám v počtu červených i žlutých karet a také faulů.