Opora míří do Slavie, Sigma i tak myslí na pohárovou Evropu

„O Ondru Zmrzlého zřejmě přijdeme, byť hotové to ještě není. Je však už ve finální fázi jednání se Slavií. Odpoledne možná budeme chytřejší,“ připustil v pátek odchod opory Jílek.

Sigma podle něj již řeší s klubem z Edenu případnou hráčskou kompenzaci. Nejčastěji se skloňuje jméno gambijského útočníka Ebrimy Singhateha, který nastřílel na podzim osm gólů za druholigovou Vlašim, kde dosud hostoval.

Foto: Vlastimil Vacek, Sport.cz Ondřej Zmrzlý ze Sigmy Olomouc

„Je variabilní. Může hrát z křídla i na hrotu. A samozřejmě je i efektivní. Nejen počtem gólů, co vstřelil, ale také množstvím šancí, do nichž se dostával. Je velmi schopný i v situacích jeden na jednoho. S ohledem na to, že nám vypadl Honza Navrátil a plnohodnotně ještě není připraven Tonda Růsek, by nám mohl pomoci,“ míní Jílek.

Na levý kraj místo Zmrzlého má Jiřího Slámu. Zvýšit konkurenci by tam však mohl i prostějovský Jakub Elbel. „Jeho případný příchod řešíme,“ potvrdil olomoucký kormidelník.

Přijít by mohl i o asistenta Milana Kerbra. Podle informací Sportu.cz je totiž jedním z adeptů na uvolněný post asistenta ve Slavii po Jaroslavu Köstlovi, který bude pomáhat u reprezentačního áčka Ivanu Haškovi. „Zatím je s námi. Počítáme s ním. Pokud ho však Slavia osloví, není co řešit. Pro něj je to obrovská příležitost. Pro nás ale naopak komplikace. Potřebujeme člověka jako Milan, který si s námi sedne i lidsky a napojí se na kabinu. Bavíme se o tom, ale uvidíme,“ říká Jílek.

Foto: Petr Marek, Sport.cz Jan Fortelný, Antonín Růsek a František Matys čekají na kondiční testy.

Příprava bude pro jeho svěřence letos netradiční. Už v pondělí odlétají na Maltu. Čeká je tam mj. Tipsport cup. Utkají se na něm postupně se slovenskou Trnavou, Hradcem Králové a rakouskou Austrií Vídeň. Na přelomu ledna a února je čeká druhé soustředění v Turecku. „Tam už to bude ryze herní. Prezentovat by se tam měla hlavně základní sestava. Na Maltě to bude jiné. První týden a hned tři zápasy. Budeme to muset rozložit tak, abychom se dostatečně věnovali i kondici. Uvidíme, co to přinese,“ podotkl Jílek.

Cíle pro jaro Sigma nemění. „Vše směřujeme k tomu, abychom zůstali v první šestce. To je základ. Motivací pochopitelně ale je posun alespoň o jednu příčku výš. To by nám zaručovalo účast v pohárové Evropě a ta je lákavá,“ přiznal.