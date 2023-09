Ostuda. Vyžrali jsme si to až do dna, ulevil si po výprasku s Plzní kapitán Ševců Simerský

„Výsledek je fakt ostudný,“ ulevil si Simerský po totálně zpackaném duelu. Přitom jeho tým vstoupil do zápasu s favoritem slušně. Po úvodním hvizdu se nastěhoval na soupeřovu polovinu a hned zahrával dva rohy. Navíc si vytvořil i velkou šanci. Cedidla pálil nebezpečně hlavou, a brankář Viktorie Staněk vytěsnil jen s velkou námahou míč do autu.

Oslabeným Ševcům se poté nedařilo zastavit plzeňský brankostroj. „I když jsme byli skoro celý zápas v deseti, nemůžeme sedmkrát inkasovat. To je prostě hrozně špatně,“ láteřil Simerský. „Obrana ani záloha nám nefungovaly. Vůbec jsme nedohrávali druhé balony. Až na jeden byly všechny góly skoro stejné. Padly po střelách okolo šestnáctky či po následných dorážkách,“ štvalo ho.

Jen po Vukadinovičově snížení na 1:2 ve 24. minutě se zdálo, že by se mohli zlínští fotbalisté nadechnout. Avšak jen chvíli. „Bohužel jsme z protiútoku dostali třetí branku a těsně před pauzou čtvrtou, čímž bylo vlastně po zápase. Vyžrali jsme si to až do dna,“ měl Simerský jasno.