Pařil někdo ze sparťanů jako Grealish? Možná jsme nějakého Jacka měli, culí se kapitán

„Možná jsme nějakého Jacka měli, ale naštěstí ho nikdo nestihl zabrat na sociální sítě," směje se kapitán Letenských Ladislav Krejčí mladší. Sparťané slavili titul po cestě ze Slovácka, plavbou po Vltavě, na Letenské pláni a po konci sezony i společnou několikadenní cestou do Řecka.

„Máme další zážitky a vzpomínky. Ukázalo se, jaká jsme parta. Odraz toho, jak to ve Spartě vypadalo. Jsem rád, v jakém počtu jsme se sešli. Kdybychom titul vyhráli dřív, bylo by nás více, ale někdo už měl své plány, které se těžko měnily,“ popisuje Krejčí a podotýká, že oslavy na ostrově Mykonos byly společným nápadem.

Každá párty ale jednou končí a i Grealish se ve středu hlásil na reprezentačním srazu anglické reprezentace. Rovněž pro Krejčího a spol. nebyl návrat zpět do kolejí profesionálního fotbalisty jednoduchý. „Jsme profíci. Zvládli jsme to všichni, co jsme slavili,“ culí se kapitán Sparty.