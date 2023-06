Parťáci ze Slavie se sešli v Liberci. Máme spolu skvělý vztah, říká Horský

Opět dohromady v jednom mužstvu. „Hráli jsme spolu od žáků do dorostu, takže spolu máme skvělý vztah," liboval si po příchodu na hostování do Liberce univerzální útočník Filip Horský.

V přípravném utkání Liberce s Mladou Boleslaví (0:2) v Benátkách nad Jizerou spolu odehráli celý první poločas. Na hřišti si spolu v jednom dresu zahráli předtím naposledy zahráli v srpnu 2020 ještě v první dorostenecké lize.

Představujeme Filipa Horského, který bude v Liberci hostovat z pražské Slavie: https://t.co/Um1Ue22YvJ pic.twitter.com/iydBVfEMwz — FC Slovan Liberec (@FCSlovanLiberec) June 19, 2023

„Je to hezké. Už odmala jsme snili o tom, že budeme hrát první ligu, a ještě lepší je, že jsme spolu dokonce v jednom týmu. Uvidíme, jak na tom budeme výkonnostně. Když budeme všichni pracovat jako do teď, tak se do základu dostaneme všichni a budeme pravidelně hrát," doufá Horský, který v minulé sezoně hostoval ve Vlašimi, teď vyměnil druhou ligu za prvoligový Slovan, přestože měl více možností.

Foto: Radek Petrášek, ČTK Trenér Luboš Kozel na prvním tréninku letní přípravy fotbalistů Slovanu.

„O Liberci mě hodně přesvědčil trenér Trpišovský, s nímž jsem o tom mluvil. Ten mi tady vychválil všechno od prvního do posledního a na Liberec neřekl nic špatného. Jdu do výborného prostředí a určitě mi tento krok pomůže," věří Horský s tím, že za rok by se do Edenu mohl vrátit.

Od následující sezony platí, že jeden klub může do druhého poslat maximálně tři hráče. Horský je vedle Valenty (jeho další působení na severu je však nejisté) a Prebsla momentálně třetím fotbalistou hostujícím u Nisy z Edenu. Višinský je kmenovým hráčem Severočechů, Slavie však na něj má právo zpětného odkupu, podobně jako na Lukáše Červa.

Foto: Twitter @FC Slovan Liberec Obránce Matěj Chaluš bude v příští sezoně hostovat v Liberci z Malmö.

Pod Ještědem je sešívaný trojlístek v kontaktu i s dalším parťákem z Edenu narozeným v roce 2003 Matějem Náprstkem, který přestoupil do sousedního Jablonce z Norimberku, kde působil od svých šestnácti let.

„Třeba se spolu potkáme v Podještědském derby, to by bylo skvělé," přeje si Náprstek. „Byl jsem s nimi čtyři pět let ve Slavii a se všemi jsem v kontaktu. Budu bydlet také v Liberci, takže jsem se jich ptal na město a až nám skončí kondiční soustředění, určitě se potkáme na kafe," říká Náprstek.

Jak vidí své bývalé parťáky jako hráče? „Prebsl, on byl zvíře, už když nám bylo čtrnáct patnáct let, přes toho nikdo neprošel. Víša je výborně technicky nadaný a rychlý hráč, který v ofenzivě dokáže vymyslet hodně věcí. Horského jsem už dlouho neviděl, jak byl ve Vlašimi, ale dařilo se mu tam, dal sedm gólů. A z fotek mám dojem, že nabral sílu, takže myslím, že na tom bude taky dobře," popisuje 19letý Náprstek.