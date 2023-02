Penalta, to byla hloupost jejich hráče. Gól bych ale vyměnil za tři body," tvrdil olomoucký Chytil

Zápas se vašemu týmu znovu nepovedl proč?

Především první poločas vůbec nebyl podle našich představ. Dobře jsme sice zahrávali standardky, ale před bránou nám chyběl důraz. No a ve druhém jsme zase dostali první gól. Míša Hlavatý to krásně trefil. Nevím, co tomu předcházelo, co tam bylo. Bleskově jsme pak vyrovnali a já myslel, že nám to vlije krev do žil. Bohužel, dostali jsme gól na 1:2 a to nás hodně srazilo. Nakonec jsme hráli vabank se třemi útočníky a stoperem Benešem nahoře a naštěstí jsme alespoň vyrovnali z penalty.

Jak jste viděl klíčový souboj s Robinem Hranáčem?

Nabíhal jsem si na dlouhý balón do vápna, měl jsem ho na noze a soupeř mě nakopl. Velká hloupost od něj, Byl jsem mezi třemi zadáky, nic bych asi nevymyslel. Na videu jsem to ještě neviděl, ale sudí to písknul, VAR to potvrdil. Hned jsem si myslel, že verdikt neodvolá.

Nebál jste se kopat penaltu, když jste byl sám faulovaný?

Penaltu jsem proměnil i minule v Liberci. Věřil jsem si. Chtěl jsem ji kopat. Florin je výborný gólman. Dobře si pamatuji, jak tady, když ještě hrál za Spartu, chytil pokutový kop Pablovi Gonzalezovi. Je hodně mrštný, proto jsem se rozhodl napálit do doprostřed brány a vyšlo to.

Po zápase na hřišti plály emoce. Hráči Pardubic, kde jste krátce ne tak dávno také působil, těžce nesli penaltu. Vysvětloval jste jim, co se stalo?

Bavil jsem se s trenérem Radoslavem Kováčem. Říkal, že to neviděl, že je to ale v pohodě s tím, že to byla chyba jeho hráče. Já za to nemohu. Hráč udělal penaltu, a co, že jsem tam hrál. Prostě byla na mě. Je to jedno na koho. Já jsem to vysvětlovat nechtěl. Oni ale začali nadávat, seběhli se k rozhodčímu, bylo to úplně zbytečné.

Druhý poločas byl paradoxně z vaší strany herně výrazně lepší. Bylo to i proto, že do něj nastoupil Antonín Růsek, který po zranění, co utrpěl v Liberci, nebyl ještě úplně ve své kůži?

Určitě. Odehrál výborný poločas, zase má asistenci. Hrozně nám pomohl. Stejně tak ale pomohla změna rozestavení, když jsme ze tří stoperů přešli na čtyřčlennou obranu. Začali jsme po přestávce fakt dobře, jenže jak už jsem říkal, první jsme inkasovali.

Foto: Stanislav Heloňa, ČTK Zleva Michal Hlavatý z Pardubic, Denis Ventúra z Olomouc.Foto : Stanislav Heloňa, ČTK

Složitější období nyní prožívá váš gólman Jakub Trefil. Inkasujete dost gólů z málo střel. Navíc on toho moc navíc nechytí. Minule v Liberci i dnes šel jeden gól za ním. Je to pro vás skličující?

Vždycky je to problém, když soupeř má málo šancí a je hodně produktivní. To tým sráží. Největší potíž je ale v tom, že na jaře pořád dotahujeme. Ani jednou jsme nevedli. Výkony gólmanů hodnotit nechci. Na to jsou trenéři. Nepřísluší mi to. A za první gól určitě nemohl. To bylo trefené neskutečně. Ve druhém případě to měl také složité. Nechci hodnotit nikoho hráčů. Každý si sám musí zamést před vlastním prahem.

Bodové ztráty asi hodně mrzí? Jste sice stále v první šestce, ale už jste mohli mít na ostatní soupeře slušný polštář...

Je to tak. Téměř všem jsme mohli odskočit. Naštěstí v elitní šestce zůstáváme, spokojeni však vůbec nejsme. Neprohráli jsme, to je hezké, ale... Lepší by bylo jednou, dvakrát prohrát a v ostatních duelech brát tři body. Remízami nám přibývají pomalu.

Foto: Stanislav Heloňa, ČTK Trenér Pardubic Radoslav KováčFoto : Stanislav Heloňa, ČTK

Příště jedete do Plzně. To není zrovna soupeř, na kterém byste se měli chytit?