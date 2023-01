Plavšič už trénuje s týmem. V Baníku jsem šťastný. Vypadá to, že do léta zůstanu, řekl

„Kluci jsou tu výborní, líbí se mi v Baníku. Pro mě je důležité, že hraju, že pomáhám klubu a sobě vlastně taky. O to mi jde. Doma jsem na sobě makal, teď na to společně s klukama navážu a věřím, že se připravíme dobře," řekl Plavšič.

„Na konci podzimu jsme začali hrát slušný fotbal a vrátilo se nám to v podobě dobrých výsledků. Nyní se musíme kvalitně připravit a začít ligu tak, jak jsme podzim končili. Věřím, že budeme vyhrávat, sbírat body, a to nám pomůže se pohybovat někde nahoře v tabulce," povídal rodák ze srbského města Novy Sad.

Do Česka odcestoval krátce po Novém roce, přišel tak o české i o srbské pravoslavné vánoční svátky. „Mám to tak už pět nebo šest let, že jsem v době našich Vánoc tady v Česku. Je mi to líto, protože nejsem s rodinou, ale užijeme si je i tady," pousmál se Plavšič.