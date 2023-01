Posily žádné. Plavšič i Almási by ale měli zůstat, hlásil Hapal

Trenérovi Pavlu Hapalovi na úvodním tréninku scházeli pouze zranění Ladislav Takács a Daniel Tetour. „U Laca (Takácse) je to na delší dobu, Tety (Tetour) měl už v závěru podzimu problém s kolenem, tak jsme mu dali větší pauzu. Věřím, že před začátkem jara se do toho dostane zpátky. Plavša (Plavšič) se k nám připojí zítřejším (úterním) tréninkem. Mé informace jsou takové, že by měl zůstat, protože Slavia na něj neuplatnila opci k návratu zpátky," oznámil fanouškům skvělou zprávu Hapal.

Žádné nové tváře, kromě mladíků Matěje Šína a Zdeňka Říhy z rezervního týmu, Hapal na úvodním tréninku nevítal. Seznamovat se tak mohl snad jen s obráncem Jaroslavem Svozilem, jenž se zapojil do tréninku poprvé od dubnového utkání proti Hradci Králové, ve kterém si poranil vazy v koleni. „Ještě má individuální přístup, protože ani on sám se ještě u silových a odrazových věcí z té nohy necítí. Tam bude třeba ještě trocha trpělivosti," nastínil Hapal.

Právě defenzivu by chtěl před prvním jarním zápasem ve Zlíně trenér desátého týmu Fortuna ligy zpevnit. „Tlačil jsem na vedení, že nechci žádné významné změny. Jsem přesvědčený, že v mužstvu dřímá veliký potenciál i kvalita. Možná bychom ho na jednom postu posílili, ale to uvidíme až v průběhu," řekl.

Pak už je čeká jarní start na hřišti Zlína (sobota 29. ledna od 18 hodin), který vede Pavel Vrba, ještě na podzim trenér Baníku. „To je fotbal. Pro hráče a jejich bývalého trenéra to je pikantní, ale pro mě ne. Já to beru jako normální ligový zápas. Uděláme vše pro to, abychom se na to nachystali a vyhráli jsme," pousmál se Hapal.