Plzeň: další ztráta nepřípustná! Mistr vzývá úspěšný reparát, v Brně mu ale hrozí kanonýr Řezníček

„Cíl pro zápas v Brně je jasný: odčinit zaváhání s Hradcem. Potřebujeme vyhrát a udržet se nahoře v tabulce," citoval klubový web asistenta trenéra Pavla Horvátha. Viktoria padla v jarní premiéře po 14 letech. Naposledy se jí to přihodilo v únoru 2009, kdy na její lavičce seděl čtvrtý měsíc tehdy ještě poměrně neznámý kouč Pavel Vrba. Tenkrát dokonce prohrála Plzeň úvodní tři duely na jaře. V té době však nepatřila mezi elitu.

Teď má na kontě šest mistrovských titulů a prahne po sedmém. O to větší nepříjemnost pro ni porážka s Votroky byla. Druhá ztráta v řadě by mohla být fatální. „Měli jsme důkladný rozbor zápasu s Hradcem. Chceme být daleko aktivnější a kompaktnější," podotkl Horváth.

Velkým mementem pro Plzeň je však její bývalý útočník Jakub Řezníček, který s 11 brankami vede střeleckou tabulku. „Není náhodou, že dává góly. Je obrovsky zkušený, Brno táhne právě on. Je pro nás největší hrozbou. Připravovali jsme se v týdnu, jak ho eliminovat, jak ho bránit," uvedl Horváth.

Jestli byly před týdnem v sestavě Viktorie dva otazníky, po pádu s Hradcem Králové jich je možná ještě víc. Jedna změna je jistá, po karetním trestu se do středu obrany vrátí kapitán Lukáš Hejda. Očekává se, že trenér Michal Bílek sáhne rázněji do zálohy, která proti Votrokům nefungovala podle očekávání. Šanci od první minuty by mohla dostat například posila z Bohemians Praha, záložník Roman Květ, který na podzim v lize vstřelil 9 gólů.