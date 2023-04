Plzeň se jen tak nevzdá, je přesvědčena legenda Sparty. Z boje o titul jí neodepisuje

Čtyři góly, čisté konto a možnost rotace sestavy. Zhruba v takovém duchu se neslo víkendové jednoznačné vítězství Plzně proti Zlínu. „Je jedno, jestli to byl Zlín nebo třeba Liberec. Důležité je, že Plzeň dala čtyři góly a zvládla zápas v pohodě. Hlavně nedostala žádný hloupý gól. Určitým způsobem to byl reparát za porážku s Baníkem," hodnotí letošní sedmnácté ligové vítězství Plzně fotbalový expert Sport.cz Jiří Lizec.

Vítězství nepřekvapilo ani sparťanskou brankářskou legendu Jaromíra Blažka, který mistra loňské sezony neodepisuje z bitvy o titul. „Plzeň to jen tak nevzdá, počítal bych s ní. Povedlo se jí chytit na Zlínu, na kterém to bylo ideální," vrací se k víkendovému duelu bronzový medailista z EURO 2004.

Stěžejní bude zvládnout středeční duel na půdě druhé Sparty, která nyní "pouze" remizovala na půdě Slovácka. Pokud se to nepovede, bodový rozestup se opět prohloubí. „Jestli to nezvládnou, tak by tam byl rozdíl devíti bodů. To už by bylo těžké," uvědomuje si Lizec.