Plzeň trápí nečekaný problém. Shoda náhod, myslí si expert

Kde hledat příčinu, že se proti Plzni zahrávají pokutové kopy tak často „Myslím si, že je to shoda náhod, že to teď takhle vyšlo,“ myslí si fotbalový expert Jan Rajnoch. „Samozřejmě tam byly nějaké ruce, navíc dneska máme výklad pravidel úplně jiný než loni a předloni. Byly tam penalty správně odpískané, je jasné, že je potřeba si dávat pozor, co se děje ve vápně. Ale to platí v každém jiném zápase. Nevím, jak bych to hodnotil, nebo zda to v kabině Plzni řeší, ale je to spíš shoda náhod,“ zopakoval expert ve studiu Sport.cz.