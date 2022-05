Plzeňská legenda Bakoš: Limba byl nejlepší levý bek, se kterým jsem hrál

My, starší, máme už těžší krok. Kluci ze současného mužstva Viktorky z nás měli v první půli respekt, nechali nás odskočit o tři góly. Druhá půle měla jinou tvář, ale i tak jsme je porazili. Pro nás starší je to složité - máme myšlenku, ale nohy už moc neposlouchají. Jo, Eduardo si mě vychutnal několikrát. Ale před pár lety by se mu to nepovedlo. Respektive by se to neobešlo bez písknutí rozhodčího.(smích)