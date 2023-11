Plzeňského teenagera čeká na Slavii další křest ohněm. Brankářské legendy mu věří

„Nechal bych ho tam dál. Dostal šanci, využil ji, není důvod nic měnit. Obavy byly i před zápasem v Záhřebu, jestli to psychicky unese, jestli Plzeň neodjede s trojkou. Neodjela,“ dodává bývalý reprezentační gólman Ladislav Maier, člen stříbrného týmu z Euro 1996.

„Doba je úplně jiná než za mojí generace. Současní osmnáctiletí jsou mnohem dál, jsou daleko sebevědomější. Vidím to na svých svěřencích v Příbrami i na svých dětech. Třeba já jsem jako kluk, který vyrůstal nedaleko Brna, mohl za komunistů nejdál na Pálavu. Dnešní mladí letí klidně na otočku do Singapuru a přijde jim to normální. Tím naznačuju, že Baier nebude mít problém, pár tisíc fanoušků ho nevykolejí,“ podotýká Maier, který má na starosti brankáře v druholigové Příbrami od A-týmu po mládežnické kategorie.