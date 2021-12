Plzni dvakrát pomohl VAR, Bílek chápe soupeřovo naštvání. Čekání trvalo dlouho, vadí kouči Viktorie

Hned v úvodu jste vstřelili vedoucí gól a poté jste zhruba půlhodinu předváděli výborný fotbal. Pak ale mělo Slovácko navrch, souhlasíte?

Ano. Otevřeli jsme po standardce skóre, a i poté jsme na hřišti dominovali. Jenže před pauzou jsme se dostali pod tlak. Do naší šestnáctky létalo hodně míčů a řešili jsme dost závarů. O přestávce jsme si v kabině řekli, že musíme být ve druhé půli aktivnější, avšak moc se nám to nedařilo. Domácí nápor ještě vystupňovali. I tak jsme se ale dostali do několika nadějných brejků. Z jednoho z nich jsme vedení pojistili. Moc si vítězství ceníme. Byl to mimořádně těžký zápas. Vždyť Slovácko je hlavně doma hodně silné, o čemž svědčí jeho nedávná hladká výhra nad Spartou.

Hned dvakrát vám pomohl v důležitých momentech VAR...

Ano. My jsme rádi, avšak chápu soupeřovo naštvání. I mně vadilo, jak dlouho to vynesení verdiktů trvalo. To čekání není příjemné vůbec pro nikoho.

Vy se vyznáte v tom, kdy se má ruka pískat, a kdy ne?

Nejsem asi sám, kdo se v tom složitě orientuje. Nejde jen o ruce, ale i třeba o ofsajdy.

Foto: Dalibor Glück, ČTK Fotbalisté Plzně se radují z gólu.Foto : Dalibor Glück, ČTK

Váš druhý gól vstřelil útočník Beauguel, přestože během střetnutí nebyl příliš vidět...

Když jsme se převážně bránili, nemohl logicky dostávat na hrotu tolik míčů. Ale nakonec splnil v důležitém okamžiku to, co od něj očekáváme. Tedy produktivitu. Jeho branka na 2:0 byla nesmírně důležitá.

A podržel vás brankář Staněk, že?

Je to tak. Blýskl se několika výtečnými zákroky. Navzdory tomu, že utkání dochytal s určitým zdravotním problémem.

Jak moc chybělo takovému duelu plné hlediště?

Velká škoda, že nemohlo přijít víc lidí než povolená tisícovka. Nemám z toho žádnou radost. Nezbývá ale než nařízení respektovat.

V tabulce nejvyšší soutěže jste dál druzí, avšak čtvrtému Slovácku jste odskočili na šest bodů. Odstřihli jste Hradišťské z boje o titul?