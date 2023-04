Po dvou vyhraných derby nemůžeme spadnout, doufá Kováč. Chválil zkušeného navrátilce i Nitu

Jak hodnotíte průběh zápasu?

Nezačali jsme vůbec dobře, prvních dvacet minut jsme byli značně nervózní. Pak už ale bylo cítit, že utkání můžeme zvládnout, chodili jsme do soubojů. Hráli jsme přesně tak, jak se má hrát derby. Nakonec jsme za to byli odměněni, tři body jsou pro nás velice důležité.

Přišlo vám, že jste zvládli závěr bez zbytečného tlaku soupeře?

Ano, pod nějaký výrazný tlak nás nedostali. Spíše zjednodušili hru a nakopávali. My to uskákali skvěle, hodně nám pomohl Nita, který třikrát stáhl míč ze vzduchu a vše zklidnil. Nebyl to podobný příběh, jako třeba se Zlínem, ten nás zavřel ve vlastním vápně.

Po dlouhodobém zranění kolene a téměř roční pauze naskočil pár minut před koncem 39letý Jan Jeřábek. Přinesl týmu to, co jste od něj očekávali?

Jeřába jsme dostali do hry, protože dokáže podstupovat souboje a vyhrávat je. Viděli jsme, že potřebujeme někoho, kdo zklidní hru a nepanikaří. Je to zkušený hráč, takže to znamenalo i psychickou vzpruhu pro stopery.

Může návrat Jeřábka po takové době pomoci mentálnímu nastavení týmu?

Je to velký Pardubák, nás čeká ještě sedm zápasů o život. Proto je to jednoznačně obrovská vzpruha. Na hřišti nebyl ani deset minut, ale jeho práce byla znát. Sám musím říct, že jen jeho první kontakt s míčem mě hodně zklidnil.

Jedinou branku utkání vstřelil Pavel Černý, ale platný nebyl jen gólem. Ze hřiště šel dvacet minut před koncem, neměl jste choutky jej na place ještě nechat?

Vždycky se ho ptám okolo šedesáté minuty, jak na tom je. On ale nikdy nechce střídat. Když jsem poté viděl, že už si mávl, tak jsme ho samozřejmě stáhli. Pavel každopádně odehrál fantastický zápas, podržel míč, byly na něj fauly, ukázal zkušenosti. V těchto momentech jsme si dokázali odpočinout, což bylo klíčové, protože hurá fotbal by asi spíše vyhovoval Hradci.

I ve vašem druhém východočeském derby jste slavil vítězství. Cítíte, že zápasy s Hradcem jsou výjimečné?

Ano, vnímám to, opravdu mě to vtáhlo. Vím, že pro Pardubáky to znamená hodně a že se proti Hradci dříve příliš nevyhrávalo. Je i dílem štěstí, že to zatím pokaždé vyšlo, asistent Martin Shejbal mi ale říkal, že když jsme vyhráli dvě derby, tak přeci nemůžeme spadnout.

Po spanilé jízdě úvodem jara jste se opět vrátili do přímého boje o přežití, nemrzí vás to?