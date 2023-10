Pochopil jsem, že mám-li se posouvat, musím dělat něco navíc, říká olomoucký obránce Zmrzlý

„Gól, který jsem dal, vyplynul z toho, co máme nacvičené. Postavení před bránou máme nějak určené, podle výšky a podobně. Já měl být na zadní tyči. Jak standardka proběhla, zůstávali jsme tam na druhý balón. Viděl jsem, že tam je místo, tak jsem si naběhl, přišel krásný centr posazený na hlavu a stačilo už jen trefit bránu,“ poslal trefu, kterou Sigma zvýšila na 2:0.

U rohu, z něhož přihrával Vítu Benešovi na poslední gól Hanáků vůbec neměl být. „Určený na standardky byl Jirka Sláma. Já jsem měl jinou pozici, mým úkolem bylo zavírat to. Jakmile ale vystřídal, padlo to na mně. Zůstal jsem tam jediný levák. S Víťou jsme si před zahráním toho rohu říkali, že zkusíme signál, co máme zažitý a krásně to vyšlo,“ pověděl.

Výhru, na kterou Sigma dosáhla po dvou porážkách, považuje za nesmírně důležitou. „Oba nezdary byly hodně nepříjemné. Pokaždé jsme dostali tři góly. Něco jsme si k tomu řekli a přišla reakce, jakou jsme potřebovali. Předvedli jsme velký výkon. Od začátku jsme si za vítězstvím šli. Potvrdili jsme to už dobrým vstupem do utkání. Vedoucí gól byl zaslouženým vyústěním našeho tlaku. Do druhé půle jsme vstoupili vlažněji, ale dvě branky v rychlém sledu nás pak uklidnili a v pohodě jsme to dohráli,“ tvrdil Zmrzlý.

Foto: Luděk Peřina, ČTK Zleva olomoučtí fotbalisté Filip Zorvan a Ondřej Zmrzlý brání Vasila Kušeje z Boleslavi.

Obavy z toho, že v sestavě chyběli nejlepší střelci Lukáš Juliš a Jan Vodháněl, před utkáním neměl. „Kluci, co tolik nehrávali, jsou také kvalitní. Lavička je nabitá, má kdo zaskočit. Nepamatuji ale, že by v jednom duelu čtyři góly vstřelili samí obránci,“ přiznal zadák, který má na podzim skvělou fazónu.

„Začátek minulé sezóny byl z mé strany hodně špatný. Vypadl jsem ze základu a pak to bylo o uvědomění, dělat něco na víc. Abych se tam vrátil, začal jsem trénovat s kondičním trenérem, odjel jsem s ním celou letní přípravu a pokračujeme v tom i teď. Jsem rád, že jsem to udělal a pochopil, že nestačí jen makat na tréninku. Chcete-li dál, a o to se snažím, musíte dělat i věci navíc.“ uvedl čtyřiadvacetiletý fotbalista.

Proti Mladé Boleslavi nastoupil v systému se třemi zadáky na místě levého stopera. Nejlépe se ale cítí na levém kraji klasické čtyřčlenné obrany. „Stoprocentně. Post stopera není můj oblíbený. Jak je vepředu obrovský, silný hráč, tak souboje s takovým není můj denní chleba. Na menší rychlostí typy si věřím víc než na vzdušné souboje s věžemi. Nejsem proto moc šťastný, že musím hrát stopera. Trenér mě tam ale vidí, chce mít zleva levou nohu, takže se nedá nic dělat, musím to zvládnout i tam,“ říká Zmrzlý.

Věří také, že jeho tým si po letech chce znovu vybojovat účast v pohárové Evropě. „Je to náš cíl. Snažíme se v každé další sezóně pořád posouvat, postupnými krůčky zlepšovat. Loni jsme byli šestí. Výš už jsou tedy jen evropské poháry. Tam cílíme. Začátek je slibný, ale zbývá ještě jedenáct kol. Snad nám to vydrží,“ doufá.