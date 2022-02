Podraz na Krmenčíka! Fanoušci Sparty si vychutnali rebela z Edenu, Tvrdík nechápal

Absolutně prý netušil, co je partička zač a už vůbec, jakému klubu fandí. V dobré víře jen vyhověl jejich přání. „Nevěděl jsem, oč jde. Prostě se jim povedl prank na mě. Za to klobouček," přiznal fotbalista, že jej fanoušci rivala pořádně dostali. Ani se na ně nezlobil. „Za to klobouček. Šlo o vtip z jejich strany. Jinak byli velice slušní. A já to dál odmítám řešit. Není co," dodal Krmenčík.