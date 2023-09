RAJNOCHŮV GLOSÁŘ: Sparta, Slavia i Plzeň jedou. Sláva v Hradci skončila průšvihem, Jablonec si koleduje

Sparta zvládla těžký zápas v Liberci, což pro ni je důležité. Nebývá lehké po euforii z Evropské ligy uhrát následující ligové utkání. O to víc, že v Liberci to často bývá vyhrocené. Rozhodl Haraslín, který má fazonu. Nešetří se, je mu jedno, kdy nastoupí, odmaká to na tisíc procent a střílí krásné góly. Někdo mu vyčítá, že je občas sobcem, ale já jsem ho v minulé sezoně viděl i přihrávat a někdy to bylo na škodu. Když bude rozhodovat zápasy, tak za sebe říkám, ať to zkouší. Umí vystřelit na přední i zadní tyč, potáhne si balon, je skvělý. Ale musím zdůraznit, že mě Sparta baví jako tým.

Na Letné se taky rozhodli řešit pozici pravého wingbeka. Přichází ekvádorský reprezentační obránce Angelo Preciado. Sparta posilu na tuhle pozici hledala. Budeme věřit, že si hráče dobře prověřila. Birmančeviče, Laciho jsme taky moc neznali a ukazuje se, že skauting odvedl skvělou práci, tak doufám, že to bude i tenhle případ.

Z kvality a šíře kádru těží nejen Sparta, ale i Slavia. Je to pro trenéra velký úkol, aby hráči přijali svojí roli a nebyli naštvaní, když zrovna nejsou v základu. Řeší se, že dostal v brance Slavie šanci Mandous. Rychle dostal gól a určitě to nebylo příjemné, ale věřím a asi nejen já, že by Slavia vyhrála ten zápas, i kdyby se tohle nestalo. Pomohl jí pochopitelně i dárek, který dostala od bývalého sparťana Holce. Pro Trpišovského tým to bylo každopádně důležité i z pohledu psychiky po porážce s Luhanskem.

Foto: Vít Šimánek, ČTK Zleva Jiří Bederka z Karviné a Václav Jurečka ze Slavie.

K penaltě si proti Karviné stoupl Venca Jurečka. Musel. Za mě bylo jasné, že si penaltu vezme. Všichni od něj čekali góly, když mu to tam tak padalo na konci minulé sezony. Jenže by si fanoušci měli uvědomit, že nehraje na své pozici klasické devítky. Měli by vidět, že se pohybuje v jiných prostorech a odvádí obrovskou porci práce pro tým. Navíc si uvědomte, že teprve proti Karviné se Slavia rozstřílela, takhle výrazně zatím nevyhrávala. Když to shrnu, tak Venca Jurečka je střelec, ale má velkou konkurenci v podobě Tijaniho, Chytila a Van Burena.

Plzeň po špatném úvodu jede. Tým si zvykl na herní systém trenéra Koubka a najednou to šlape. Viktorka teď hraje hezký fotbal, navíc je důležité, že prošla do Konferenční ligy. Za mě je skvělé, že tam postoupila. Ukáže se v Evropě, získá i peníze. Jasně, Sparta se Slaví jsou v Evropské lize, ale i tohle je pro Plzeň odměna.

Příslušnost ke špičce potvrdila Olomouc. V Hradci se chystala velká sláva a obvykle tyhle zápasy dobře nedopadají. Sigma sice přišla o Chytila, ale daří se Julišovi, do výborné formy se dostal Vodháněl. Trenéři Jílek se Saňákem odvádějí skvělou práci. Jejich tým na čtvrté, páté, šesté místo prostě patří.

Rozjelo se i Slovácko, které se postupně snaží dostávat do hry mladší hráče. Dělají body, ale pořád nemají střelce, takže musí brát i výhry o gól. K dobrým výsledkům to stačí, protože jsou zkušení dozadu. Na domácí půdě se daří Baníku, před svými fanoušky ještě nedostal gól. Vidět je hodně Tanko. Za mě je to brejkový hráč a uvidíme, jak si povede, když soupeři na Baník nebudou jezdit hrát otevřenou partii. Trochu mi připomíná Sora a uvidíme, jak mu to půjde, když bude hrát Baník do plných. Ale vypadá to, že si Ostrava buduje doma nedobytnou tvrz.

Pozornost si jistě zaslouží i Jablonec, i když z toho asi takovou radost nemá. Dynamo se zvedá, zvládlo to i v deseti. Trenér Jablonce byl hodně nespokojený, svůj tým nešetřil a já bych řekl, že měl pravdu. On dělá určitě maximum, aby byl Jablonec úspěšný, ale zatím to tedy úplně neladí. Kádr nemá špatný, je otázkou, kdy si to sedne. Teď během pauzy v Jablonci určitě potrénují, pokusí se to vyladit. Je otázkou, co na to všechno říká vedení.