Dohodnuto, Staněk míří do Slavie. Z Edenu do Plzně mají poslat dva záložníky

Třaskavý zimní obchod se blíží. Slavia s Plzní by měly brzy oznámit očekávané přestupy. Z Viktorie do Vršovic míří reprezentační brankář Jindřich Staněk a místo něj by na západ měli přijít záložníci Matěj Valenta a podle všeho i Lukáš Červ. Součástí transferu má být zároveň doplatek, který za Staňka pošlou slávisté do Plzně.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Reprezentační brankář Jindřich Staněk po čtyřech letech změní klub, z Plzně míří do Slavie.

Článek Dohoda je hotová, ladí se poslední detaily. O senzačním přestupu Staňka z Plzně do Slavie se mluvilo už na konci ligového podzimu, byla to plánovaná akce. Staněk by se měl v Edenu poprat o místo jedničky s Alešem Mandousem (Ondřej Kolář by se podle zdrojů Sport.cz dokázal smířit s pozicí trojky) a Plzeň na odchodu 27letého gólmana ještě slušně vydělá. V zákulisí se mluví o sumě lehce pod milion eur. Podle webu InFotbal.cz měl Staněk původně stát přibližně dva miliony eur, ovšem součástí transakce se stali Valenta s Červem. Každý z nich má podle zmíněného webu hodnotu 13 milionů korun, zbytek Slavia doplatí. Valentu slávisté stáhli z hostování ve Slovácku a na Červovi se ještě musí domluvit s Libercem, jemuž patří. Slavia na něj má předkupní právo. Na rozdíl od Valenty se pozice Červa v transferu ještě řeší, ovšem základní dohoda je podle informací Sport.cz hotová. FORTUNA:LIGA Přestupová bomba. Slavia chce ukořistit plzeňskou oporu Plzeňská záloha díky příchodu bývalých mládežnických reprezentantů výrazně posílí, oba se budou na jaře hodit. Viktoria je po ligovém podzimu třetí, na vedoucí Spartu ztrácí 15 bodů. A v březnu ji čeká osmifinále Konferenční ligy poté, co ve skupinové fázi vyhrála všech šest zápasů. Fotbal Kozlova slova o Červovi naštvala Tvrdíka. Tohle bude mít následky, hrozí šéf Slavie A brankáři? Plzeň se na odchod Staňka připravila středečním stažením Martina Jedličky z hostování v Bohemians. Kromě něj má ještě osmnáctiletého šikulu Viktora Baiera, zkušeného Slováka Mariána Tvrdoně a Dominika Sváčka, jenž na podzim chytal v třetiligovém béčku. Další pohyby se čekají i ve Slavii, kde se rozkoukává nový majitel Pavel Tykač. Z Olomouce by měl přijít Ondřej Zmrzlý, podle potřeby levý obránce či defenzivní záložník. „Vím o tom, že v nejbližších hodinách má dojít k dalšímu jednání. Po něm budeme moudřejší,“ řekl v pátek dopoledne olomoucký trenér Václav Jílek. „Ondra na podzim udělal obrovský kus práce. Herně i kondičně je připravený na přestup, který ho prověří taky mentálně.“ A ještě jedno nové jméno pro slávisty: El Hadji Malick Diouf. Devatenáctiletý levonohý bek ze Senegalu má za sebou rok v norském Tromsö, Sport.cz informoval o chystaném přestupu už na Nový rok. „Čeká se na schválení víza,“ napsal na síti X norský novinář Stian André de Wahl. FORTUNA:LIGA Slavia dotahuje příchod Senegalce z norské ligy