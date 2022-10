Předchozí rozhodnutí Baníku jsem respektoval, teď jsem nabitý energií, říká Hapal

„Tenkrát se to nějak událo a Baník upřednostnil Pavla Vrbu, což mi přišlo absolutně logické vyústění situace, kdy skončil ve Spartě Praha. Dneska je nová situace a jsem rád, že mě Baník znovu oslovil. Je to pro mě výzva a věřím, že budu nápomocen k lepším výsledkům," řekl po úvodním tréninku na Bazalech 53letý kouč, který naposledy působil před dvěma roky jako hlavní trenér slovenské reprezentace. V Baníku, kde Hapal působil jako trenér už v sezoně 2005/2006, podepsal smlouvu na dva roky.

Byli jste v květnu v kontaktu s Pavlem Vrbou?

Ne, nebyl, vůbec. Že bych mu volal gratuloval to ne, ale v jednom rozhovoru jsem mu přál, ať se mu daří, přál jsem mu vše nejlepší a absolutně jsem to rozhodnutí Baníku respektoval.

Baník přebíráte na 14. místě tabulky v ne úplně dobrém rozpoložení. Jak chcete hráče oživit?

Nejdřív jim musím trochu vyčistit hlavy, no a pak dobře popracovat, trénovat a vzbudit v nich motivaci a také baníkovské srdce, na které jsem byl zvyklý před těmi šestnácti lety, nebo kolik to je let, co jsem tu byl naposledy. Vždy tu bylo zažité, že za Baník se hraje v první řadě srdcem. To si myslím, že bude zase to nejpodstatnější. Samozřejmě může to skřípat v nějaké kvalitě hry, v nějakých kombinacích, součinnosti, protože tam ta hlava přece jenom hraje roli. Ale nasazení tam musí být v první řadě.

Foto: Petr Sznapka, ČTK Nový trenér fotbalistů Baníku Ostrava Pavel Hapal hovoří s novináři.Foto : Petr Sznapka, ČTK

Jak se vám líbí kádr? Jste s ním spokojený?

Spousta lidí tvrdí, že Baník nemá kádr kvalitní, já jsem ale přesvědčen že to tak není. Teď bude jen na nás z toho vymačkat ty kýžené výsledky.

Šéf sportovního úseku Baníku Luděk Mikloško o rychlé výměně trenéra: „Jsou to hektické dny. Deset dnů lítám vkuse skoro nespím. S tím odvoláním to nebylo jednoduché, protože Pavel Vrba je můj kamarád. O to to bylo těžší. Ale viděl jsem, že dál to nemůžeme takto nechat, že ten tým jde dolů i psychicky, že to potřebujeme změnit, oživit. Věřím, že se to podaří a půjde pomalu nahoru. V lednu mě Baník požádal, jestli se nechci podívat na brankáře. Měl jsem možnost tu chodit, vidět, jak pracují a potkávat se s hráči i trenéry. A já v týmu neviděl žádný život, energii, bylo mi jasné, že mužstvo není zdravé a potřebuje oživit. Zodpovědnost za to nesl Pavel Vrba, proto se to muselo stát.“

Vedení chce, aby se do týmu zapracovalo více mladých odchovanců. Jak to vnímáte?

Musí to jít ruku v ruce. Je tady dost mladých, kteří budou dostávat prostor, ale musí si o něj říct.

I v případě, že se týmu nedaří?

Možná je to někdy i snazší, protože ten mladý má hlavu kolikrát uvolněnější než ten zkušenější, který cítí větší zodpovědnost.

Jiří Boula si o místo v týmu řekl, když vás hned na prvním tréninku trefil míčem?

Jo, jo. Byla to moje chyba. Ale i jeho technický nedostatek (směje se), ale překážel jsem mu v té přihrávce.

Foto: Petr Sznapka, ČTK Zleva sportovní manažer fotbalistů Baníku Ostrava Alois Grussmann a člen představenstva klubu Luděk Mikloško z tribuny sledují trénink vedený nový koučem Pavlem Hapalem.Foto : Petr Sznapka, ČTK

Základem každého mužstva je defenziva, v Baníku se stopeři dost měnili v průběhu sezony a možná tomu mančaftu nedali tu šanci vyhrát. Vidíte to podobně?

Beru to jako spojené nádoby. Když máte pět gólových šancí a nedáte branku a pak uděláte chybu a dostanete gól, tak se řekne, že obrana je špatná. Ale já si myslím, že za defenzivu je zodpovědný celý tým, od útočníka až po gólmana. Doufám, že na tom zapracujeme, ty chyby dokážeme eliminovat a přeneseme to v bodový zisk.

Svou misi startujete na 14. místě a před vámi jsou těžké zápasy se Slováckem, v Plzni, na Slavii. Jak těžké to budou týdny?

Asi tak daleko úplně nepřemýšlím. Vím, že nás čeká do konce podzimu šest, s pohárem sedm zápasů na konci, pokud se nám podaří postoupit teď přes Velvary. Budu se soustředit na každé dané utkání. Začínáme v neděli se Slováckem, a to je naše priorita. Asi by vám takto odpověděl každý trenér a je to pravda. Nechci jít dál a přemýšlet teď o Slavii, nebo Plzni.

Asistenty lovíte v Olomouci (Jiří Neček a Tomáš Janotka), chcete mít své lidi u sebe?

Rád bych, samozřejmě. S Jirkou jsem už tady spolupracoval dříve a co se týká Tomáše Janotky, rád bych ho v Baníku přivítal. Vím, že je pod smlouvou v Sigmě Olomouc, ale jeho práci sleduju už asi pět let, dokonce trénoval mého kluka. Nehrával pod ním sice moc často, ale měl jsem velmi dobré ohlasy, viděl jsem jeho práci a věřím mu. Je to pracovitý kluk s velkou energií, a to by se nám teď hodilo.

Mluvil jste o psychickém odpočinku pro hráče, jak vy jste si odpočal za ty dva roky bez angažmá?

Nebylo to ale tak, že bych dva roky nezavadil o práci. Některé angažmá jsem odmítl z rodinných důvodů, protože mám nemocnou maminku. Šestnáct let jsem se nezastavil, takže jsem toho času teď využil i k tomu, abych byl s ní i s dětmi, přestože už jsou velké. Využil jsem ten čas i na sebevzdělávání, viděl jsem spoustu zápasů, jezdil jsem po stážích, fotbalech. Jsem nabitý energií a doufám že to přenesu na hráče.

Je to hodně jiný Baník, než když jste tu byl naposledy?

Když jsem přijel na Bazaly (Baník má na Bazalech sídlo a tréninkové zázemí - pozn. aut.), tak jsem je nepoznával. Nikdy jsem tu po mém konci v Baníku nebyl. Je tu nádherné tréninkové prostředí. Určitě se to posunulo, i díky majiteli. Věřím, že i fanoušci nám pomohou, důležité bude najít s nimi symbiózu. Vše ukážou výsledky.

Lídrem Baníku je brankář Jan Laštůvka, ale přímo v poli ve hře mužstvu pořádný hecíř chybí. Souhlasíte?

Dneska jsem přesně na tohle téma v kabině s hráči mluvil. O tom srdíčku, které mi trochu schází na hřišti. Že tam vidím hodně takových těch, a to přinášejí asi ty výsledky, hlav dolů, málo povzbuzení, málo mimiky, komunikace mezi hráči v tom dobrém slova smyslu, když se nedaří. Na to budu hodně apelovat.

Když jste tu opakovanou nabídku od Baníku dostal, co jste si řekl?