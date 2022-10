KOMENTÁŘ: Baník na špici ligy nepatří, Vrba mu měl ale dát více

Byl to vysněný návrat a měl to být start k pohárovým příčkám a později i k útoku na pohár pro mistra ligy. Majitel Baníku Václav Brabec kvůli angažování Pavla Vrby přerušil i slibně se vyvíjející jednání s Pavlem Hapalem. Natěšení z příchodu 58letého trenéra, který se v roce 2004 v roli asistenta Františka Komňackého podílel na zatím posledním mistrovském titulu Baníku, byli i ostravští fanoušci.

S trochou nadsázky lze říct, že v Baníku od začátku sezony nefungoval ani obraz ani zvuk. Z pohledu na výkony bolely oči, haprovalo to v defenzivě, viditelně to skřípalo i směrem dopředu. Opory týmu se viditelně potýkaly se ztrátou formy. A Vrba s tím nedokázal nic udělat.

Ostřílený kouč v létě s úsměvem oznamoval, že se do Baníku hodně těší. Zápal z něj ale rychle vyprchal. Bezradná gesta, zachmuřelý pohled i opakovaná vyjádření o schopnostech svých svěřenců jen poukazovala na ztrátu vlastní víry současný Baník někam posunut. Zároveň ale také upozorňovala na tristní schopnosti baníkovského managementu získat do Ostravy prvotřídní fotbalisty.

Před klubem, který v tomto roce velkolepě oslavil sté narozeniny, jsou nyní těžké výzvy. Jednou z nich je „povinný" postupu přes Velvary do další fáze domácího poháru, dalšími pak zamezit pádu na samé dno ligové tabulky. Baník to ale bude mít nadmíru těžké. V sobotu přijede do Ostravy loni čtvrté Slovácko, ve 13. kole jede Baník do Plzně, o dvě kola později na Slavii.