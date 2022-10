PŘÍMÁK: Chování fanoušků Brna ke Krejčímu? Hloupá reakce, chybí respekt

Konec Pavla Vrby na lavičce Baníku a další dění v české nejvyšší fotbalové soutěži, a také los kvalifikace na EURO 2024. To jsou některá témata Přímáku na Sport.cz s Luďkem Klusáčkem a Robertem Neumannem. Naší pozornosti neuniklo chování fanoušků Brna směrem k Ladislavu Krejčímu. „Celkově je to o nějakém respektu. U nás obecně jsou fotbalisté bráni jako příživníci, když to přeženu... Málo lidí si dokáže představit, kolik úsilí tomu týmu věnují,“ reaguje Luděk Klusáček.

Přímák s Luďkem KlusáčkemVideo : Sport.cz