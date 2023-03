PŘÍMÁK: Ďábel dořádil a chce být králem střelců. Myslím na to, přiznává Řezníček

Talentu měl Řezníček na rozdávání, jenže ho lákal i život mimo zelený trávník. Uměl za to vzít nejen na hřišti a trable na sebe nenechaly čekat. „Teď jsem ale v naprosté pohodě. Všechen čas trávím s rodinou. Navíc mi sedí Brno," dušuje se útočník.

Řezníček nepopírá, že jeho životní styl úplně nezapadal do vzorového rejstříku profesionálního fotbalisty. „Zlom přišel v Českých Budějovicích. Tam už to bylo přes čáru," přiznává, aniž by zavzpomínal na nějakou z lotrovin, na kterých se podílel. Vysvobození přineslo angažmá v Příbrami u Jaroslava Starky. „Tam se mi kariéra zase rozjela. Oženil jsem se a uklidnil," přitaká chlapík, který je ve 34 letech fotbalově nejspíš na vrcholu. „Cítím se fajn, ale po utkání to bolí. Roky jsou znát, stejně jako se projevuje to mé předchozí řádění," prozradil snajpr Zbrojovky.

Odměnou mu budiž ranec gólů a třeba i vyjádření expertů. Třeba známý kouč Pavel Vrba o kanonýrovi řekl, že díky Řezníčkovi má Brno o deset bodů více. „Vždycky si říkám, že dám v sezoně deset gólů. Tohle, co se povedlo, je nad plán. Je to ale skvělý číslo, navíc když si uvědomíte, že Brno kopalo jen jednu penaltu," vykládá střelec.

A tak se zkušenému hráči začínají vkrádat do hlavy myšlenky na korunu pro krále střelců Fortuna ligy. Stejně tak ho láká vstup do Klubu ligových kanonýrů, tam mu chybí šest zásahů. „V lize mám náskok. Je mi ale jasné, že mě budou kluci ze Slavie, Plzně a Sparty prohánět," uvědomuje si. „A co se týče sta ligových gólů, bylo by hezký, kdybych stovku udělal už v téhle sezoně. Nechci to zakřiknout, reálné to při té formě je, mohlo by to klapnout," myslí si útočník.

Střelecké manévry Řezníčka oceňuje i jeho bývalý spoluhráč z Mladé Boleslavi Jan Rajnoch. „Přeji mu, aby stovku udělal už teď. A když ne, tak to nebude tragédie, zvládne to později," povzbuzuje na dálku kanonýra. Všem je jasné, kdyby kanonýr Zbrojovky sekal latinu, nejspíš by metu sta gólů dávno pokořil a kopal by jinde než ve Zbrojovce.

„Všichni věděli, jaký má potenciál. V Boleslavi jsme měli kvalitní, i když trochu divočejší sestavu. A ještě do ní s Kubou přišel mladý ďábel," usmívá se Rajnoch. „Trenér Uhrin v Boleslavi nebyl pes, co by nás hlídal. Věděl, že to stejně nemá cenu. Ale na hřišti nám nic neodpustil," dodává Rajnoch a zopakuje, že Řezníčka zachránil příbramský fotbalový boss Starka.