PŘÍMÁK: Kdo je trenér pro Spartu? A kdo na to nemá?

S někdejším reprezentačním obráncem jsme se zaměřili na zařazování odchovanců do prvních týmu Fortuna:ligy, zejména jsme se zastavili u Sparty, v jejímž dresu se chystá na svůj stý start Adam Hložek. „My jsme to dotáhli až do béčka a tím to pro většinu z nás skončilo. Áčko bylo na vrcholu, tam byli ti Sieglové..." vzpomíná Rajnoch na svou zkušenost z rezervy Letenských.