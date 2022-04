Trpišovský si váží pochvaly od Vrby a cítí, že nabitý program může být pro Slavii výhodou

Trenér sešívaných Jindřich Trpišovský usoudil, že motivace byla stejná. Zápas v sobě nesl tak jako tak velkou důležitost. „Protože už jsou jen dvě kola do konce základní části. Každý bod je důležitý, potřebovali jsme utkání proti Pardubicím zvládnout," podotkl Trpišovský.

Nakonec ale vycítil, že ztráta rivala jeho družině pomohla. „Asi to bylo lepší pro naše psychické rozpoložení. Touha po prvním místě byla velká, myslím, že nás to spíš uvolnilo," přidal slávistický kouč.

Do boje o titul se míchá i Sparta, která uspěla v Teplicích. Její trenér Pavel Vrba pak sešívaným pogratuloval k čtvrtečnímu výkonu ve čtvrtfinále Konferenční ligy proti Feyenoordu Rotterdam (3:3) a popřál jim, ať dojdou co nejdál. Míní, že by pak mohli spíš v lize ztratit, a Sparta z toho tak profitovat.

„Mám radost, že nás chválí. Vážím si toho od trenéra, který toho tolik dokázal. To je vždycky příjemné," usmál se Trpišovský. „Ale neměnil bych, jsem rád, že hrajeme dvě soutěže, nejraději bych hrál ještě teď tři," dodal s odkazem na vyřazení v domácím poháru.

Slavia má široký kádr. Proti Pardubicím udělal Trpišovský devět změn v sestavě v porovnání s duelem na Feyenoordu. „Tím že se nám vrátili Provod, Hovorka, Jurásek nebo Fila, tak je lepší, že máme zápasů víc a můžeme je vytížit v těchto utkáních. Když odehrajete dobré zápasy v Evropě, přináší vám to pohodu do ligových zápasů. Je nás dobré, že nebudeme čekat týden na zápas v Jablonci a ve čtvrtek máme odvetu s Feyenoordem. Určitě bych neměnil," rozebral Trpišovský.

„Bonusy převažují, spíš to vidím jako výhodu pro nás," neděsil by ho náročný program v případě postupu do semifinále Konferenční ligy.

Slavia zažívá jiný boj o titul než v minulých letech, kdy se prakticky jen čekalo, kdy bude její korunovace stvrzena. „Ale nikdy jsme na to takhle nečekali," odmítl Provod.