Vydra exkluzivně: Psalo se o Spartě, ale všechno hrálo pro Plzeň!

Benidorm (od našeho zpravodaje) - Bývalý útočník Burnley, který chystá comeback po operaci křížového vazu v koleně, popisuje v rozhovoru pro Sport.cz, jak to bylo s jeho námluvami s Plzní nebo jaká očekávání má před návratem do české ligy.

Všechno jde podle plánu, který jsme si v klubu nastolili. Koleno zátěž zvládá, ale je vidět, že jsem do míče dlouho nekopal. S progresem jsem spokojený. Záleží, jestli i trenéři.

Zasáhnete do zápasu s Hradcem Králové, kterým Plzeň příští sobotu vstoupí do jara?

V přípravě jsem zatím neodehrál ani minutu... Snad v páteční generálce by nějaká minutáž být mohla. Můj případný start proti Hradci se tedy bude odvíjet pátku. Každopádně herní pohodu a jistotu do sebe nedostanete na tréninku, ale jenom zápasem. A já jsem osm měsíců žádný nehrál. Zkrátka uvidíme, víc k tomu nemám co říct.