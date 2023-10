Priske: Karabec byl po Betisu dole, dva góly jsou pro něj výtečné. Krejčí chce hrát v záloze

Potěšil vás výsledek i výkon vašeho mužstva?

Jsem velmi spokojený. Zasloužili jsme si vyhrát, hráči podali velmi dobrý výkon, i když jsme hráli dlouho v deseti.

Kromě vyloučení Victora Olatunjiho jste se museli vypořádat s absencí Veljka Birmančeviče, po necelé čtvrthodině střídal kvůli zranění Lukáš Haraslín. Byly to pro vás velké rány?

Zranění jsou součástí fotbalu. Birmančevič nebyl připravený, nevím, jak dlouho bude chybět. Haraslín utržil nějakou ránu a musel střídat. Samozřejmě mi to nedělá radost, ale chceme mít náročný program a jsme na to připraveni. Máme dobré mužstvo, široký kádr, což hráči, kteří přicházeli na hřiště, potvrdili. O vyloučení nechci mluvit. Podle mě to nebylo správné.

Brankář Peter Vindahl se v první půli nechal ošetřit, zdálo se, že má nějaký svalový problém. Jak to s ním vypadá a neovlivňuje tým celkově náročný program a v tomto případě třeba i změna klimatu po návratu z horké Sevilly?

To je těžké říct. Jsem rád, že Peter byl po té situaci v pořádku a utkání dochytal. Naštěstí to nebylo tak vážné. Ale my chceme hrát dvakrát týdně, chceme hrát evropské poháry. Nehledáme výmluvy. Máme kvalitní zázemí na Strahově, máme kvalitní fyzioterapeuty, lékaře, další členy realizačního týmu, kteří se starají o hráče. Do Hradce jsme přijeli už v sobotu, byli jsme stoprocentně připravení.

Adam Karabec, který neuspěl ve velké šanci na Betisu Sevilla, vstřelil dva góly. Jak se vám líbil?

Jsem za Adama šťastný a za to, jak to dopadlo. Odehrál velmi dobrý zápas i směrem do defenzivy, byl disciplinovaný, ukázal úsilí směrem dozadu. A i když nás bylo deset, šlapal dopředu, chodil do správných míst. Věděl, jak soupeři uškodit. O jeho ofenzivních kvalitách ale prostě víme. Dva góly jsou pro něj výtečné a důležité pro jeho sebevědomí. Po zápase v Seville byl dole, byl po neproměněné šanci zklamaný. O to větší kredit si zaslouží za to, jaký výkon podal.

Po vyloučení Olatunjiho jste změnil systém, Ladislav Krejčí se vysunul z pozice stopera do středu zálohy. Pomohlo vám to a jak vůbec nahlížíte na výkon Krejčího?