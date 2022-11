Priske: Ukázali jsme, že umíme vyhrát velký zápas. Krejčí nesmí odejít!

Náročné rozhodnutí, ale cítil jsem, že po derby musíme udělat změnu. Navíc jsme věděli, že Sparta v Plzni nevyhrála jedenáct let. K soupeři jsem přistupoval s velkým respektem. Na tomto stadionu jsme zvyklí vídat gólovou mašinu, která v domácí soutěži přidává jedno vítězství za druhým. Cítil jsem ale, že nastal správný okamžik něco udělat, přestože šlo o náročné utkání proti týmu, který hraje evropské soutěže. Ukázali jsme přesně to, co jsem chtěl od týmu vidět. Emoce, srdce a touhu zvítězit. Za to mají hráči můj kredit.