Problém pro Plzeň. Náhrada za Beauguela v Helsinkách nepomůže

„Honza v Helsinkách nemůže hrát, má trest z minula," uvedl trenér Michal Bílek. Kliment zřejmě pyká za 5 let staré vyloučení v předkolech Evropské ligy. Ještě v dresu Bröndby Kodaň dostal červenou kartu v utkání s finským VPS. Z trestu mu zbývá odsedět poslední zápas.

„Od Honzy si jinak hodně slibujeme, dělali jsme ho místo Bogyho. Nebude to pro něj jednoduché, v minulé sezoně v Krakově pravidelně nehrál. Věřím ale, že se dostane brzy do formy," doplnil Bílek, který by měl mít pro důležitý souboj s finským mistrem k dispozici nejsilnější možný kádr včetně osmi nových tváří. Tedy pokud víkendový test kotníku kapitána Lukáš Hejdy dopadne příznivě.