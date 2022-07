Čaroděj Staněk. Plzeňská jednička o skládání písní, úsměvných námluvách s Viktorií i plánech do budoucna

Tohle by asi řekli nejlíp spoluhráči. Taky mám pár věcí, které nikdo nechápe. My brankáři ale dostáváme míčem občas do hlavy, takže je přirozené, že jsme takhle nazýváni.(směje se)

Pomáhaly, potřeboval jsem ale hlavně ukázat směr. Nebylo to ale úplně tak, že bych všechno, co jsem složil, myslel na sto procent vážně. Všechno jsem si uvědomoval s vyšším věkem.

Slíbil jsem si, že udělám ještě jednu písničku. Jenže jak jsem z toho vypadl, je to těžké. Občas mám večery, kdy si vezmu papír, ale moc mi to nejde. Takže uvidíme.

Přivřel jsem si prst do dveří od auta. Byl nateklý, hodně to bolelo, nemohl jsem spát. Jel jsem do nemocnice do Strakonic, kde pracuje moje snoubenka. Byl jsem zrovna v čekárně, čekal jsem na rentgen, když mi zazvonil telefon. Mám pro tebe Plzeň, sděloval mi agent. Vzápětí jsem odešel na rentgen.