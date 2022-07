Nedostat se do Konferenční ligy? Slavii by ztracené miliony nepoložily, zato její prestiž by náramně utrpěla

„Kdybychom se letos nedostali do základní skupiny Konferenční ligy, mrzelo by to, ale ekonomicky by nás ztráta 80 či 90 milionů nepoložila. Ze sportovního hlediska by to však byla obrovská škoda. Vždyť jsme se dostali mezi třicet top klubů v Evropě, nemluvě o tom, že výsledky v pohárové Evropě jsou důležité pro naše obchodní partnery, fanoušky, o zviditelnění a zhodnocení hráčů nemluvě," pragmaticky poznamenal Tvrdík, že díky startům na evropské pohárové scéně cena hráčů pochopitelně roste.